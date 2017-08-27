В Ватикане опасаются следующей атаки террористов
Дело в том, что накануне в мессенджере Telegram было распространено видео, намекающее на возможность нападения на Папу или
Дело в том, что накануне в мессенджере Telegram было распространено видео, намекающее на возможность нападения на Папу или
Официальный представитель Святого Престола Пьетро Паролин заявил, что Италия, Ватикан или Папа Римский могут стать следующей мишенью крупной атаки террористов.
Дело в том, что накануне в мессенджере Telegram было распространено видео, намекающее на возможность нападения на Папу или
Однако при этом в Ватикане не будут усилены меры безопасности, которые и так находятся в высшей степени готовности.