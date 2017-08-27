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09:48 (мск), источник: БЕЛТА

В Ватикане опасаются следующей атаки террористов

Дело в том, что накануне в мессенджере Telegram было распространено видео, намекающее на возможность нападения на Папу или какие-либо объекты в Италии. Угроза, по мнению представителя Престола, исходит от ИГИЛ.

Источник: БЕЛТА

Официальный представитель Святого Престола Пьетро Паролин заявил, что Италия, Ватикан или Папа Римский могут стать следующей мишенью крупной атаки террористов.

Дело в том, что накануне в мессенджере Telegram было распространено видео, намекающее на возможность нападения на Папу или какие-либо объекты в Италии. Угроза, по мнению представителя Престола, исходит от ИГИЛ.

Однако при этом в Ватикане не будут усилены меры безопасности, которые и так находятся в высшей степени готовности.

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