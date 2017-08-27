В Ватикане опасаются следующей атаки террористов

Источник: БЕЛТА

Официальный представитель Святого Престола Пьетро Паролин заявил, что Италия, Ватикан или Папа Римский могут стать следующей мишенью крупной атаки террористов.

Дело в том, что накануне в мессенджере Telegram было распространено видео, намекающее на возможность нападения на Папу или какие-либо объекты в Италии. Угроза, по мнению представителя Престола, исходит от ИГИЛ.