В Гонконге объявили из-за тайфуна штормовое предупреждение
Гонконгская обсерватория объявила восьмой, предпоследний уровень штормового предупреждения
Гонконгская обсерватория объявила восьмой, предпоследний уровень штормового предупреждения
Обсерватория выпустила штормовое предупреждение в 05:10 по местному времени (00:10 мск). Как сообщили газете в управлении гонконгского аэропорта, с 06:00 по местному времени (01:00 мск) были отменены более 140 рейсов. Также было приостановлено паромное сообщение через дельту реки Чжуцзян.
Кроме того, было закрыто движение по вантовому мосту Стоункаттерс, который является третьим по длине основного пролета в мире. Эпицентр тайфуна находится в морской акватории на расстоянии 120 км
Ранее, 23 августа, на Гонконг обрушился тихоокеанский тайфун «Хато». Тогда был объявлен высший, девятый уровень штормового предупреждения. Тайфун также парализовал работу городского транспорта и учреждений. В связи с приближением «Хато» отменили около 320 рейсов. Скорость ветра тайфуна достигала 145 км/ч.