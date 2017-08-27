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04:38 (мск), источник: РБК

В Гонконге объявили из-за тайфуна штормовое предупреждение

Гонконгская обсерватория объявила восьмой, предпоследний уровень штормового предупреждения из-за тропического тайфуна «Пакхар». Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Обсерватория выпустила штормовое предупреждение в 05:10 по местному времени (00:10 мск). Как сообщили газете в управлении гонконгского аэропорта, с 06:00 по местному времени (01:00 мск) были отменены более 140 рейсов. Также было приостановлено паромное сообщение через дельту реки Чжуцзян.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, было закрыто движение по вантовому мосту Стоункаттерс, который является третьим по длине основного пролета в мире. Эпицентр тайфуна находится в морской акватории на расстоянии 120 км юго-западнее Гонконга. Он движется в северо-западном направлении к побережью материкового Китая. Тайфун несет с собой тропические ливни и может вызвать наводнения. Скорость ветра тайфуна достигает 110 км/ч. «Пакхар» назван в честь пресноводной рыбы, которая обитает в реке Меконг.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее, 23 августа, на Гонконг обрушился тихоокеанский тайфун «Хато». Тогда был объявлен высший, девятый уровень штормового предупреждения. Тайфун также парализовал работу городского транспорта и учреждений. В связи с приближением «Хато» отменили около 320 рейсов. Скорость ветра тайфуна достигала 145 км/ч.

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