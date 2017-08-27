Число жертв урагана «Харви» увеличилось до трех человек
Число жертв урагана «Харви» увеличилось до трех человек. Об этом пишет газета Los Angeles Times.
Число жертв урагана «Харви» увеличилось до трех человек. Об этом пишет газета Los Angeles Times.
По словам представителя пожарного департамента Рокпорта Роя Лэйрда, погибшие были жителями округа Аранзас штата Техас. На данный момент спасатели ликвидируют последствия урагана.
Ранее «Известия» писали, что в результате вызванного стихией пожара в доме скончался местный житель. Также сообщалось о как минимум 10 пострадавших. Власти ищут родственников погибших, чтобы сообщить о случившемся.
Город Рокпорт пострадал больше, чем другие населенные пункты. Мэр города Чарльз Вакс рассказал о «многочисленных разрушениях»: уничтожены частные предприятия, жилые дома и другие здания, повалены деревья, перевернуты автомобили. Градоначальник заявил, что власти «ждут второго удара, когда уровень воды немного спадет», и предупредил о возможных сообщениях о дополнительных жертвах.
«Харви» завис над югом Техаса и Мексиканским заливом.