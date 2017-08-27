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05:06 (мск), источник: Известия

Число жертв урагана «Харви» увеличилось до трех человек

Число жертв урагана «Харви» увеличилось до трех человек. Об этом пишет газета Los Angeles Times.

Источник: Reuters

По словам представителя пожарного департамента Рокпорта Роя Лэйрда, погибшие были жителями округа Аранзас штата Техас. На данный момент спасатели ликвидируют последствия урагана.

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Ранее «Известия» писали, что в результате вызванного стихией пожара в доме скончался местный житель. Также сообщалось о как минимум 10 пострадавших. Власти ищут родственников погибших, чтобы сообщить о случившемся.

Город Рокпорт пострадал больше, чем другие населенные пункты. Мэр города Чарльз Вакс рассказал о «многочисленных разрушениях»: уничтожены частные предприятия, жилые дома и другие здания, повалены деревья, перевернуты автомобили. Градоначальник заявил, что власти «ждут второго удара, когда уровень воды немного спадет», и предупредил о возможных сообщениях о дополнительных жертвах.

На данный момент ураган ослабел до тропического шторма, скорость ветра достигает 29 м/с.

«Харви» завис над югом Техаса и Мексиканским заливом.

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