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09:56 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Полиция в Приморье задержала магазинного вора, укравшего еду

Подозреваемый в преступлении мужчина сознался.

Владивосток, 27 августа, PrimaMedia.

Житель Уссурийска, задержанный по подозрению в грабеже, сознался в совершенном преступлении. Ранее он пришел в один из местных магазинов и, делая вид, что собирается купить еду, украл ее, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на городское ОМВД.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление директора продуктового магазина о краже, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявителя и очевидцев происшествия, просмотрели записи камеры видеонаблюдения.

«Установлено, что в дневное время в магазин зашел мужчина. Злоумышленник, делая вид, что собирается приобрести товар, стал указывать продавцу на перечень продуктов. После того, как перечисленные товары продавец сложила в пакет, мужчина выбежал из магазина», — описывают преступление в пресс-службе ОМВД Уссурийска.

Ориентировку в приметами подозреваемого незамедлительно направили нарядам полиции, и вскоре был задержан 38-летний местный житель. В участке он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса российской Федерации (Грабеж).

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