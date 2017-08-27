Полиция в Приморье задержала магазинного вора, укравшего еду

Владивосток, 27 августа, PrimaMedia.

Житель Уссурийска, задержанный по подозрению в грабеже, сознался в совершенном преступлении. Ранее он пришел в один из местных магазинов и, делая вид, что собирается купить еду, украл ее, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на городское ОМВД.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление директора продуктового магазина о краже, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявителя и очевидцев происшествия, просмотрели записи камеры видеонаблюдения.

«Установлено, что в дневное время в магазин зашел мужчина. Злоумышленник, делая вид, что собирается приобрести товар, стал указывать продавцу на перечень продуктов. После того, как перечисленные товары продавец сложила в пакет, мужчина выбежал из магазина», — описывают преступление в пресс-службе ОМВД Уссурийска.

Ориентировку в приметами подозреваемого незамедлительно направили нарядам полиции, и вскоре был задержан 38-летний местный житель. В участке он дал признательные показания.