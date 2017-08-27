Полиция в Приморье задержала магазинного вора, укравшего еду
Подозреваемый в преступлении мужчина сознался.
Подозреваемый в преступлении мужчина сознался.
Владивосток, 27 августа, PrimaMedia.
Житель Уссурийска, задержанный по подозрению в грабеже, сознался в совершенном преступлении. Ранее он пришел в один из местных магазинов и, делая вид, что собирается купить еду, украл ее, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на городское ОМВД.
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление директора продуктового магазина о краже, на место происшествия прибыла
«Установлено, что в дневное время в магазин зашел мужчина. Злоумышленник, делая вид, что собирается приобрести товар, стал указывать продавцу на перечень продуктов. После того, как перечисленные товары продавец сложила в пакет, мужчина выбежал из магазина», — описывают преступление в
Ориентировку в приметами подозреваемого незамедлительно направили нарядам полиции, и вскоре был задержан 38-летний местный житель. В участке он дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса российской Федерации (Грабеж).