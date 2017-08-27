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09:54 (мск), источник: PrimaMedia.ru

В ДТП с тремя «Тойотами» на острове Русском пострадали три человека, включая ребенка

Всех госпитализировали.

Владивосток, 27 августа, PrimaMedia.

ДТП с участием трех автомобилей Toyota произошло на выезде из поселка Канал на острове Русском во Владивостоке вчера днем, 26 августа. В результате пострадали трое, включая ребенка — всех госпитализировали, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на соцсети.

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Как пишут очевидцы в соцсетях, виновник аварии — водитель Toyota Yaris, поворачивавший с Университетского проспекта в сторону Канала. В это время Toyota Ractis двигался прямо по главной улице острова. Произошло столкновение, Ractis отбросило на проезжающий рядом Toyota Succeed.

Известно о трех пострадавших, включая ребенка, все они находились в Toyota Ractis и были госпитализированы скорой помощью. Девушка-водитель Toyota Yaris тоже получила травмы, но в больницу ехать отказалась.

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