В Екатеринбурге омич на фуре подавил легковушку пермяка

Водитель седельного тягача МАЗ поворачивал со среднего ряда, не заметив ВАЗ-2114 под управлением пермяка. Легковушка ехала по левому ряду, как утверждает водитель, на скорости в 60 км/ч. Водитель затормозил поздно. Большая масса сыграла решающую роль. Фура подмяла легковушку.