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08:49 (мск), источник: СуперОмск

В Екатеринбурге омич на фуре подавил легковушку пермяка

Инцидент произошел на проспекте Космонавтов города Екатеринбург.

Водитель седельного тягача МАЗ поворачивал со среднего ряда, не заметив ВАЗ-2114 под управлением пермяка. Легковушка ехала по левому ряду, как утверждает водитель, на скорости в 60 км/ч. Водитель затормозил поздно. Большая масса сыграла решающую роль. Фура подмяла легковушку.

Об этом сообщается на сайте «Новости Иннокентия Шеремета». Ведется проверка.

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