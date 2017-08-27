В Екатеринбурге омич на фуре подавил легковушку пермяка
Инцидент произошел на проспекте Космонавтов города Екатеринбург.
Инцидент произошел на проспекте Космонавтов города Екатеринбург.
Водитель седельного тягача МАЗ поворачивал со среднего ряда, не заметив ВАЗ-2114 под управлением пермяка. Легковушка ехала по левому ряду, как утверждает водитель, на скорости в 60 км/ч. Водитель затормозил поздно. Большая масса сыграла решающую роль. Фура подмяла легковушку.
Об этом сообщается на сайте «Новости Иннокентия Шеремета». Ведется проверка.