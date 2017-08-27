Добавил работы: в Алматы автомобиль влетел в яму, где прокладывали трубы

АСТАНА, 27 авг — Sputnik. Автомобиль слетел с дороги в яму, где ведутся работы по прокладке теплотрассы, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы произошедшего.

Двигаясь по улице Ангарская, не доезжая улицы Мукатая, на затяжном повороте водитель Toyota Avensis по невыясненным пока причинам не справился с управлением и слетел в яму, где ведутся работы по замене труб для теплотрасс.