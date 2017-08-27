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07:34 (мск), источник: Sputniknews.kz

Добавил работы: в Алматы автомобиль влетел в яму, где прокладывали трубы

Пьяный хозяин автомобиля после ДТП утверждал, что за рулем был трезвый водитель.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 27 авг — Sputnik. Автомобиль слетел с дороги в яму, где ведутся работы по прокладке теплотрассы, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы произошедшего.

Двигаясь по улице Ангарская, не доезжая улицы Мукатая, на затяжном повороте водитель Toyota Avensis по невыясненным пока причинам не справился с управлением и слетел в яму, где ведутся работы по замене труб для теплотрасс.

ДТП обошлось без пострадавших.

После происшествия находящийся в алкогольном опьянении хозяин авто утверждал, что за рулем находился трезвый водитель, который скрылся с места ДТП.

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