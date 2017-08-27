Во Флориде полиция застрелила грозившую покончить с собой женщину

По словам представителей шерифа округа Бровард, штурмовая группа SWAT 25 августа получила сообщение о том, что женщина забаррикадировалась в квартире и угрожала покончить жизнь самоубийством.

Пресс-секретарь шерифа Веда Коулман-Райт заявила, что женщина перестала отвечать полицейским, после чего штурмовая группа ворвалась в квартиру.