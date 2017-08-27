Во Флориде полиция застрелила грозившую покончить с собой женщину
В городе Санрайз в американском штате Флорида сотрудники полиции застрелили вооруженную женщину, которая грозилась покончить с собой. Об этом сообщает телеканал Fox News.
В городе Санрайз в американском штате Флорида сотрудники полиции застрелили вооруженную женщину, которая грозилась покончить с собой. Об этом сообщает телеканал Fox News.
По словам представителей шерифа округа Бровард, штурмовая группа SWAT 25 августа получила сообщение о том, что женщина забаррикадировалась в квартире и угрожала покончить жизнь самоубийством.
Внутри комнаты они обнаружили вооруженную пистолетом женщину и застрелили ее. Никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Имя женщины не называется.