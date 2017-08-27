Автобус врезался в резко остановившийся Hyundai: пострадал ребенок (видео)

На правобережье Красноярска автобус с пассажирами въехал в автомобиль Hyundai, который внезапно остановился посреди проезжей части. Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, ДТП произошло вечером 26 августа на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», недалеко от «Художественной галереи».

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На кадрах с уличной камеры наблюдения видно, как автобус ЛиАЗ на полном ходу врезался в иномарку, которая ехала перед ним во втором ряду и внезапно остановилась. По данным ГИБДД, автомобилем управлял 19-летний парень.

В результате ДТП пострадала 5-летняя пассажирка автобуса, которая находилась на руках у матери. Однако в ГИБДД пояснили, что позже родители отказались госпитализировать ребенка.