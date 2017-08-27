Автобус врезался в резко остановившийся Hyundai: пострадал ребенок (видео)
ДТП произошло вечером 26 августа на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий».
ДТП произошло вечером 26 августа на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий».
На правобережье Красноярска автобус с пассажирами въехал в автомобиль Hyundai, который внезапно остановился посреди проезжей части. Как подтвердили Newslab.ru в
На кадрах с уличной камеры наблюдения видно, как автобус ЛиАЗ на полном ходу врезался в иномарку, которая ехала перед ним во втором ряду и внезапно остановилась. По данным ГИБДД, автомобилем управлял 19-летний парень.
В результате ДТП пострадала 5-летняя пассажирка автобуса, которая находилась на руках у матери. Однако в ГИБДД пояснили, что позже родители отказались госпитализировать ребенка.
Обсуждая аварию,