Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кандидат в канцлеры Германии сделал заявление по Крыму
Обнаружена новая опасность антибиотиков
Режиссер Вырыпаев призвал коллег не пожимать Путину руку
Развязка истории с миллионами Фриске: семье придется платить
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
СМИ поведали, почему украинцы возмущены парадом в Киеве
РФ уводит "республику нефти" из-под носа США – СМИ
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Военная разработка Китая напугала физиков – СМИ
Порошенко о гибели 10 тысяч в Донбассе: Не простим
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
09:49 (мск), источник: Newslab.ru

Автобус врезался в резко остановившийся Hyundai: пострадал ребенок (видео)

ДТП произошло вечером 26 августа на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий».

На правобережье Красноярска автобус с пассажирами въехал в автомобиль Hyundai, который внезапно остановился посреди проезжей части. Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, ДТП произошло вечером 26 августа на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», недалеко от «Художественной галереи».

Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах с уличной камеры наблюдения видно, как автобус ЛиАЗ на полном ходу врезался в иномарку, которая ехала перед ним во втором ряду и внезапно остановилась. По данным ГИБДД, автомобилем управлял 19-летний парень.

В результате ДТП пострадала 5-летняя пассажирка автобуса, которая находилась на руках у матери. Однако в ГИБДД пояснили, что позже родители отказались госпитализировать ребенка.

Обсуждая аварию, интернет-пользователи предположили, что автомобилист хотел повернуть во двор. Но перед этим ему необходимо было пропустить едущую по крайней правой полосе машину и перестроиться. Другие уверены, что он решил перестроиться в другую полосу из-за большой ямы, которая была у него на пути. «Там асфальт сняли и по левому ряду яма большая. Скальником засыпана. Если по ней проехать быстро, то прилично долбанет в подвеску», — рассказал один из жителей города.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Медвежонок сидел на дереве»: красноярцев напугали хищники в черте города
Нетаньяху рассказал о причинах «срочной» встречи с Путиным
Мэйуэзер победил Макгрегора
Венесуэла провела военные учения после угроз со стороны США
Российские туристы стали тратить больше денег в Турции
Волкер заявил о неготовности Украины к вступлению в НАТО
Трасса из Баку в РФ перекрыта после взрыва на оружейном складе
В Техасе из-за урагана «Харви» погибли три человека
Спорт
«Локомотив» догнал «Зенит» в таблице чемпионата России Московский «Локомотив» нанес поражение екатеринбургскому «Уралу»
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Петербург застраивают квартирами-студиями
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Сбербанк резко снизил ставки рефинансирования ипотеки
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь