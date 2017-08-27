В массовой аварии в Омской области погибла 17-летняя девушка

Массовая авария произошла вечером 26 августа на трассе «Омск — Черлак». Сообщение о смертельном ДТП поступило в полицию около 20 часов.

При столкновении «КАМАЗа» и легковушки погибла 17-летняя девушка.

Сотрудники ГИБДД предварительно установили обстоятельства аварии. Как сообщает пресс-служба полиции Омской области, 28-летний водитель автомобиля «КАМАЗ» двигался по дороге «Омск — Черлак» со стороны Омска. В районе 71 км грузовик пошёл на обгон. При этом водитель не выдержал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ — 21099, который двигался по встречной полосе.

После столкновения легковой автомобиль отбросило на встречную полосу, где он врезался в другой «КАМАЗ».

В аварии погибла 17-летняя пассажирка отечественной легковушки. Вторая 17-летня пассажирка ВАЗа с травмами доставлена в больницу.

28-летний водитель «КАМАЗа» попытался скрыться с места ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции задержали его на 141 км автодороги Омск — Черлак.