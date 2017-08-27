В массовой аварии в Омской области погибла 17-летняя девушка
Водитель грузовика пытался скрыться с места ДТП.
Водитель грузовика пытался скрыться с места ДТП.
Массовая авария произошла вечером 26 августа на трассе «Омск — Черлак». Сообщение о смертельном ДТП поступило в полицию около 20 часов.
При столкновении «КАМАЗа» и легковушки погибла 17-летняя девушка.
Сотрудники ГИБДД предварительно установили обстоятельства аварии. Как сообщает
После столкновения легковой автомобиль отбросило на встречную полосу, где он врезался в другой «КАМАЗ».
В аварии погибла 17-летняя пассажирка отечественной легковушки. Вторая 17-летня пассажирка ВАЗа с травмами доставлена в больницу.
28-летний водитель «КАМАЗа» попытался скрыться с места ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции задержали его на 141 км автодороги Омск — Черлак.
«У водителей транспортных средств признаков опьянения не выявлено. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия», — сообщает