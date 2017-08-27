Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: пенсионный фонд ответил Пугачевой
Врачи рассказали, как избежать заражения вирусом Коксаки
Режиссер Вырыпаев призвал коллег не пожимать Путину руку
Маленькая московская квартира, которая кажется большой
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма
Появилось первое фото Хабенского в образе Троцкого
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Россия уводит «нефтяную республику» из-под носа у США – эксперт
Танцы в бикини: откровенные кадры Собчак - СМИ
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Военная разработка Китая напугала физиков – СМИ
Порошенко о гибели 10 тысяч в Донбассе: Не простим
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
09:45 (мск), источник: АиФ Омск

В массовой аварии в Омской области погибла 17-летняя девушка

Водитель грузовика пытался скрыться с места ДТП.

Массовая авария произошла вечером 26 августа на трассе «Омск — Черлак». Сообщение о смертельном ДТП поступило в полицию около 20 часов.

При столкновении «КАМАЗа» и легковушки погибла 17-летняя девушка.

Сотрудники ГИБДД предварительно установили обстоятельства аварии. Как сообщает пресс-служба полиции Омской области, 28-летний водитель автомобиля «КАМАЗ» двигался по дороге «Омск — Черлак» со стороны Омска. В районе 71 км грузовик пошёл на обгон. При этом водитель не выдержал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ — 21099, который двигался по встречной полосе.

После столкновения легковой автомобиль отбросило на встречную полосу, где он врезался в другой «КАМАЗ».

В аварии погибла 17-летняя пассажирка отечественной легковушки. Вторая 17-летня пассажирка ВАЗа с травмами доставлена в больницу.

28-летний водитель «КАМАЗа» попытался скрыться с места ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции задержали его на 141 км автодороги Омск — Черлак.

«У водителей транспортных средств признаков опьянения не выявлено. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Омской области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Красноярские врачи спасли младенца от смерти, охладив ему мозг
Нетаньяху рассказал о причинах «срочной» встречи с Путиным
Мэйуэзер победил Макгрегора
Венесуэла провела военные учения после угроз со стороны США
Российские туристы стали тратить больше денег в Турции
Волкер заявил о неготовности Украины к вступлению в НАТО
Трасса из Баку в РФ перекрыта после взрыва на оружейном складе
В Техасе из-за урагана «Харви» погибли три человека
Спорт
«Локомотив» догнал «Зенит» в таблице чемпионата России Московский «Локомотив» нанес поражение екатеринбургскому «Уралу»
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
За и против: вагонка в интерьере
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
В Москве участились попытки рейдерского захвата паркингов
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь