В Башкирии семья с ребенком из Рязани выжила в страшном ДТП

Как сообщили в автоинспекции, предположительно, 29-летний водитель «Фольксваген Поло» не справился с управлением и совершил наезд на боковое бетонное ограждение, после чего машина опрокинулась. Глава семьи, его 28-летняя жена и четырехлетний сын получили травмы и были госпитализированы.