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09:44 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии семья с ребенком из Рязани выжила в страшном ДТП

УФА, 27 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Молодая семья из Рязанской области попала в ДТП на трассе М5 на территории Благоварского района.

Как сообщили в автоинспекции, предположительно, 29-летний водитель «Фольксваген Поло» не справился с управлением и совершил наезд на боковое бетонное ограждение, после чего машина опрокинулась. Глава семьи, его 28-летняя жена и четырехлетний сын получили травмы и были госпитализированы.

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