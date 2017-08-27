В Башкирии семья с ребенком из Рязани выжила в страшном ДТП
УФА, 27 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Молодая семья из Рязанской области попала в ДТП на трассе М5 на территории Благоварского района.
УФА, 27 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Молодая семья из Рязанской области попала в ДТП на трассе М5 на территории Благоварского района.
Как сообщили в автоинспекции, предположительно, 29-летний водитель «Фольксваген Поло» не справился с управлением и совершил наезд на боковое бетонное ограждение, после чего машина опрокинулась. Глава семьи, его 28-летняя жена и четырехлетний сын получили травмы и были госпитализированы.