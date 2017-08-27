Больше недели в Приморье ищут пропавшего в лесу пенсионера
Пожилой мужчина пропал в Надеждинском районе 16 августа.
Пожилой мужчина пропал в Надеждинском районе 16 августа.
Владивосток, 27 августа, PrimaMedia.
В лесах Надеждинского района спасатели уже более недели ищут пропавшего пожилого мужчину. В последний раз его видели у реки Нежинка в одноименном селе 16 августа, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на
К спасателям обратились за подмогой полицейские: 16 августа мужчина 1955 года рождения ушел в лесной массив в селе Нежино (по реке Нежинка) и до настоящего времени не вернулся.
В субботу, 26 августа, в 08.00 на место для оказания помощи сотрудникам МВД прибыли спасатели Владивостокского
С 09.30 до 20.00 поиски проводились от села Нежино вверх по реке Нежинка, поисковая группа прошла 10 км. Поиск не принес результатов и будет продолжен сегодня, 27 августа.