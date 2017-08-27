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09:47 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Больше недели в Приморье ищут пропавшего в лесу пенсионера

Пожилой мужчина пропал в Надеждинском районе 16 августа.

Владивосток, 27 августа, PrimaMedia.

В лесах Надеждинского района спасатели уже более недели ищут пропавшего пожилого мужчину. В последний раз его видели у реки Нежинка в одноименном селе 16 августа, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

К спасателям обратились за подмогой полицейские: 16 августа мужчина 1955 года рождения ушел в лесной массив в селе Нежино (по реке Нежинка) и до настоящего времени не вернулся.

В субботу, 26 августа, в 08.00 на место для оказания помощи сотрудникам МВД прибыли спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО в составе 5 человек и 1 единицы техники.

С 09.30 до 20.00 поиски проводились от села Нежино вверх по реке Нежинка, поисковая группа прошла 10 км. Поиск не принес результатов и будет продолжен сегодня, 27 августа.

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