Больше недели в Приморье ищут пропавшего в лесу пенсионера

Владивосток, 27 августа, PrimaMedia.

В лесах Надеждинского района спасатели уже более недели ищут пропавшего пожилого мужчину. В последний раз его видели у реки Нежинка в одноименном селе 16 августа, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

К спасателям обратились за подмогой полицейские: 16 августа мужчина 1955 года рождения ушел в лесной массив в селе Нежино (по реке Нежинка) и до настоящего времени не вернулся.

В субботу, 26 августа, в 08.00 на место для оказания помощи сотрудникам МВД прибыли спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО в составе 5 человек и 1 единицы техники.