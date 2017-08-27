Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: пенсионный фонд ответил Пугачевой
Ученые доказали опасность плохого сна
Глава Крыма: покоя коллегам теперь не дам, вот вчера всех поймал
Слухи о внебрачном сыне Жириновского оказались правдой
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
CМИ: Украинцы раскритиковали «парад НАТО» в центре Киева
РФ уводит "республику нефти" из-под носа США – СМИ
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Военная разработка Китая напугала физиков – СМИ
Порошенко о гибели 10 тысяч в Донбассе: Не простим
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
09:42 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе нетрезвый водитель 1995 года рождения спровоцировал ДТП из 4 автомобилей

Накануне ночью, 26 августа, пьяный водитель 1995 года рождения в столице республики спровоцировал ДТП с участием четырех автомобилей.

Об этом сообщает «Дорожный патруль Уфа».

Авария произошла на пересечении улиц Менделеева и Лесотехникума. Три иномарки стояли на светофоре, когда в них на полном ходу врезался другой автомобиль. После столкновения машины выстроились в цепочку. За рулем ударившего сзади транспортного средства находился молодой человек 1995 года рождения. Отмечается, что на месте ДТП была проведена проверка на алкотестере, который показал 1,075 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Во время загрузки произошла ошибка.

В результате происшествия три человека были госпитализированы. Пьяный молодой человек был отправлен на дальнейшее медицинское освидетельствование.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Без паники: «Салават Юлаев» в мегазрелищном матче проиграл хабаровскому «Амуру»
Нетаньяху рассказал о причинах «срочной» встречи с Путиным
Мэйуэзер победил Макгрегора
Венесуэла провела военные учения после угроз со стороны США
Российские туристы стали тратить больше денег в Турции
Волкер заявил о неготовности Украины к вступлению в НАТО
Трасса из Баку в РФ перекрыта после взрыва на оружейном складе
В Техасе из-за урагана «Харви» погибли три человека
Спорт
«Локомотив» догнал «Зенит» в таблице чемпионата России Московский «Локомотив» нанес поражение екатеринбургскому «Уралу»
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
За и против: вагонка в интерьере
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
В Москве участились попытки рейдерского захвата паркингов
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь