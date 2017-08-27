В Уфе нетрезвый водитель 1995 года рождения спровоцировал ДТП из 4 автомобилей

Авария произошла на пересечении улиц Менделеева и Лесотехникума. Три иномарки стояли на светофоре, когда в них на полном ходу врезался другой автомобиль. После столкновения машины выстроились в цепочку. За рулем ударившего сзади транспортного средства находился молодой человек 1995 года рождения. Отмечается, что на месте ДТП была проведена проверка на алкотестере, который показал 1,075 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.