Иностранка пыталась продать младенца в Талдыкоргане
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — В Талдыкоргане при попытке продажи младенца задержали иностранную гражданку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — В Талдыкоргане при попытке продажи младенца задержали иностранную гражданку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
Задержание подозреваемой женщины произведено 24 августа оперативниками областного управления по борьбе с организованной преступностью, действовавших в рамках полицейской отработки «Стоп трафик».
По выявленному факту полицейские возбудили уголовное производство, предусмотренное ст. 135 УК РК (Торговля несовершеннолетними), в котором в качестве подозреваемого лица фигурирует 31-летняя гражданка соседней страны.
«Подозреваемая женщина задержана на месте преступления при продаже за 400 000 тенге малолетнего ребенка, оказавшегося ее собственной дочерью. Установлено, что иностранная гражданка прибыла в Казахстан весной этого года в поисках сезонной работы и родила ребенка в мае текущего года», — сообщили в
Уголовное расследование по факту продолжается. Задержанная женщина помещена под стражу. Девочка находится сейчас под присмотром работников Дома малютки.