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09:51 (мск), источник: Kazinform

Иностранка пыталась продать младенца в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — В Талдыкоргане при попытке продажи младенца задержали иностранную гражданку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

Задержание подозреваемой женщины произведено 24 августа оперативниками областного управления по борьбе с организованной преступностью, действовавших в рамках полицейской отработки «Стоп трафик».

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По выявленному факту полицейские возбудили уголовное производство, предусмотренное ст. 135 УК РК (Торговля несовершеннолетними), в котором в качестве подозреваемого лица фигурирует 31-летняя гражданка соседней страны.

«Подозреваемая женщина задержана на месте преступления при продаже за 400 000 тенге малолетнего ребенка, оказавшегося ее собственной дочерью. Установлено, что иностранная гражданка прибыла в Казахстан весной этого года в поисках сезонной работы и родила ребенка в мае текущего года», — сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

Уголовное расследование по факту продолжается. Задержанная женщина помещена под стражу. Девочка находится сейчас под присмотром работников Дома малютки.

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