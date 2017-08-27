Иностранка пыталась продать младенца в Талдыкоргане

«Подозреваемая женщина задержана на месте преступления при продаже за 400 000 тенге малолетнего ребенка, оказавшегося ее собственной дочерью. Установлено, что иностранная гражданка прибыла в Казахстан весной этого года в поисках сезонной работы и родила ребенка в мае текущего года», — сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.