Из квартиры в центре Москвы похищены украшения почти на 8 млн рублей

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Неизвестный похитил украшения почти на 8 млн рублей из квартиры в центре Москвы, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД.

«Вечером в пятницу 41-летняя москвичка сообщила, что из ее квартиры в 5-м Котельническом переулке произошла кража», — сказал сотрудник пресс-службы.