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09:50 (мск), источник: ТАСС

Из квартиры в центре Москвы похищены украшения почти на 8 млн рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Неизвестный похитил украшения почти на 8 млн рублей из квартиры в центре Москвы, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД.

«Вечером в пятницу 41-летняя москвичка сообщила, что из ее квартиры в 5-м Котельническом переулке произошла кража», — сказал сотрудник пресс-службы.

Прибывшие на место полицейские установили, что неизвестный проник в квартиру через окно и забрал ювелирные изделия на 7 млн 800 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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