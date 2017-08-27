ГИБДД ищет очевидцев: В Казани «Лада» сбила пешехода, пострадавшая скончалась в больнице
ГИБДД Казани ищет очевидцев двух ДТП, которые произошли 31 мая и 13 августа.
ГИБДД Казани ищет очевидцев двух ДТП, которые произошли 31 мая и 13 августа.
Так, 31 мая на перекрестке улиц Муштари и Горького водитель автомобиля «БМВ» при повороте налево наехал на женщину. ДТП произошло в 13.15. В результате наезда пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью.
Второе ДТП произошло 13 августа в 8.00.
— Напротив дома № 3а по улице
В связи с этим, ГИБДД Казани просит откликнуться возможных очевидцев ДТП по телефону: (843) 5−333−866.