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11:19 (мск), источник: Prokazan.ru

ГИБДД ищет очевидцев: В Казани «Лада» сбила пешехода, пострадавшая скончалась в больнице

ГИБДД Казани ищет очевидцев двух ДТП, которые произошли 31 мая и 13 августа.

Источник: Prokazan.ru

Так, 31 мая на перекрестке улиц Муштари и Горького водитель автомобиля «БМВ» при повороте налево наехал на женщину. ДТП произошло в 13.15. В результате наезда пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью.

Второе ДТП произошло 13 августа в 8.00.

 — Напротив дома № 3а по улице Поперечно-Ноксинская водитель автомобиля «ВАЗ-21102» наехал на женщину. В результате ДТП пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице в тот же день, — сообщили в ведомстве.

В связи с этим, ГИБДД Казани просит откликнуться возможных очевидцев ДТП по телефону: (843) 5−333−866.

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