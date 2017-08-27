ГИБДД ищет очевидцев: В Казани «Лада» сбила пешехода, пострадавшая скончалась в больнице

Источник: Prokazan.ru

Так, 31 мая на перекрестке улиц Муштари и Горького водитель автомобиля «БМВ» при повороте налево наехал на женщину. ДТП произошло в 13.15. В результате наезда пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью.

Второе ДТП произошло 13 августа в 8.00.

— Напротив дома № 3а по улице Поперечно-Ноксинская водитель автомобиля «ВАЗ-21102» наехал на женщину. В результате ДТП пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице в тот же день, — сообщили в ведомстве.