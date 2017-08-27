Пассажиры рейса Сочи — Москва ждали вылета более 15 часов
Отправление самолета авиакомпании Utair из аэропорта олимпийской столицы было запланировано на 14:35 в субботу, 26 августа, но его неоднократно переносили.
Отправление самолета авиакомпании Utair из аэропорта олимпийской столицы было запланировано на 14:35 в субботу, 26 августа, но его неоднократно переносили.
По словам представителей аэропорта, вылет задерживался по вине авиакомпании — в документах значится, что рейс отложен
В итоге самолет вылетел в столичное Внуково 27 августа в 6:10, сообщает «РБК».
Также в субботу в 21:05 из Сочи во Внуково должен был отправиться другой самолет UTair. Однако по факту он вылетел в 3:56, задержавшись почти на семь часов.