Инкассаторская машина перевернулась в Алматы
В дорожном происшествии пострадали водитель и пассажир инкассаторского грузовика.
В дорожном происшествии пострадали водитель и пассажир инкассаторского грузовика.
АСТАНА, 27 авг — Sputnik. Груженная деньгами инкассаторская машина попала в ДТП в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.
Lexus ES300 и инкассаторская «ГАЗель» ехали по улице Павлодарская. Девушка — водитель «легковушки» — решила развернуться и, боясь не вместиться, увеличила радиус разворота, проехав немного вправо. В этот момент сзади ехала инкассаторская машина, водитель которой во избежание столкновения резко вырулил вправо, однако
В результате дорожного происшествия пострадали водитель и пассажир «ГАЗели». Приехавшая на место бригада «скорой помощи» осмотрела их, но от госпитализации оба отказались.
Деньги из инкассаторской машины забрал другой автомобиль.