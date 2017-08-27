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12:09 (мск), источник: Sputniknews.kz

Инкассаторская машина перевернулась в Алматы

В дорожном происшествии пострадали водитель и пассажир инкассаторского грузовика.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 27 авг — Sputnik. Груженная деньгами инкассаторская машина попала в ДТП в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.

Lexus ES300 и инкассаторская «ГАЗель» ехали по улице Павлодарская. Девушка — водитель «легковушки» — решила развернуться и, боясь не вместиться, увеличила радиус разворота, проехав немного вправо. В этот момент сзади ехала инкассаторская машина, водитель которой во избежание столкновения резко вырулил вправо, однако из-за того, что маневр был совершен на скорости, грузовик накренился, проехал несколько метров, ударил сзади Lexus и опрокинулся набок.

В результате дорожного происшествия пострадали водитель и пассажир «ГАЗели». Приехавшая на место бригада «скорой помощи» осмотрела их, но от госпитализации оба отказались.

Деньги из инкассаторской машины забрал другой автомобиль.

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