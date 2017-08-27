Инкассаторская машина перевернулась в Алматы

Lexus ES300 и инкассаторская «ГАЗель» ехали по улице Павлодарская. Девушка — водитель «легковушки» — решила развернуться и, боясь не вместиться, увеличила радиус разворота, проехав немного вправо. В этот момент сзади ехала инкассаторская машина, водитель которой во избежание столкновения резко вырулил вправо, однако из-за того, что маневр был совершен на скорости, грузовик накренился, проехал несколько метров, ударил сзади Lexus и опрокинулся набок.