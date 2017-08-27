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10:33 (мск), источник: РИА Новости

Из-за взрыва на оружейном складе перекрыли магистраль «Баку — граница РФ»

БАКУ, 27 августа-РИА Новости, Вугар Гасанов. Магистраль «Баку — граница РФ» перекрыта из-за взрыва на оружейном складе в Азербайджане, информации о жертвах и пострадавших не поступало, сообщает портал oxu.az со ссылкой на очевидцев.

Портал разместил фотографии образовавшейся на магистрали пробки.

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«Закрыта магистраль “Баку — граница РФ” из-за взрыва на оружейном складе в Сиязянском районе Азербайджана. На месте происшествия находятся пожарные расчеты», — сообщает портал.

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