Из-за взрыва на оружейном складе перекрыли магистраль «Баку — граница РФ»
БАКУ, 27 августа-РИА Новости, Вугар Гасанов. Магистраль «Баку — граница РФ» перекрыта из-за взрыва на оружейном складе в Азербайджане, информации о жертвах и пострадавших не поступало, сообщает портал oxu.az со ссылкой на очевидцев.
Портал разместил фотографии образовавшейся на магистрали пробки.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
«Закрыта магистраль “Баку — граница РФ” из-за взрыва на оружейном складе в Сиязянском районе Азербайджана. На месте происшествия находятся пожарные расчеты», — сообщает портал.