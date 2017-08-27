Из-за взрыва на оружейном складе перекрыли магистраль «Баку — граница РФ»

БАКУ, 27 августа-РИА Новости, Вугар Гасанов. Магистраль «Баку — граница РФ» перекрыта из-за взрыва на оружейном складе в Азербайджане, информации о жертвах и пострадавших не поступало, сообщает портал oxu.az со ссылкой на очевидцев.