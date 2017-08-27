Рабочие завода им. Кузьмина спасены из подвала

«По первоначальной информации в емкостях горело отработанное масло. Проникнуть в подвал не было возможности. На тушении задействовано 29 человек личного состава и 9 единиц техники», -сообщили в ГУ МЧС по региону.

В 12:29 пожар на заводе был ликвидирован. Как оказалось, в подвальной бытовке горела мебель и личные вещи рабочих. Пожарные из подвала эвакуировали шесть человек, пострадавших нет.