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12:52 (мск), источник: VN.ru

Рабочие завода им. Кузьмина спасены из подвала

Сегодня, 27 августа, в 11:16 по новосибирскому времени в Ленинском районе Новосибирска пожар произошел в подвале цеха № 4 на территории завода им. Кузьмина. Пожарные из подвала эвакуировали шесть человек, пострадавших нет.

«По первоначальной информации в емкостях горело отработанное масло. Проникнуть в подвал не было возможности. На тушении задействовано 29 человек личного состава и 9 единиц техники», -сообщили в ГУ МЧС по региону.

В 12:29 пожар на заводе был ликвидирован. Как оказалось, в подвальной бытовке горела мебель и личные вещи рабочих. Пожарные из подвала эвакуировали шесть человек, пострадавших нет.

Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина — это единственный за Уралом производитель, имеющий самую широкую специализацию производства листового проката, труб различного диаметра, профилей и холоднокатаной ленты. Здесь выпускают металлопродукцию для жилищно-хозяйственного комплекса, машиностроения, мебельного производства, авиации и ракетостроения.

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