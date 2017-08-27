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11:03 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани пожарные спасли из горящей квартиры двух человек

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). В Казани из пожара в многоэтажке сотрудники МЧС спасли двух человек, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Днем в субботу на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре в одной из квартир дома № 9/95 по Кул Гали.

На место отправились пожарные ПСЧ № 7, бригады служб жизнеобеспечения, медики и дознаватель ОНД.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что горение происходило в квартире на восьмом этаже. Встретившие пожарных жильцы дома пояснили, что в квартире находятся люди. Входная дверь в квартиру была не заперта. В квартире на балконе находились двое жильцов.

Огнеборцы при помощи спасательных масок эвакуировали пострадавших на лестничную клетку и передали их медикам. Пожар площадью восемь квадратных метров удалось оперативно ликвидировать.

В результате пожара пострадал 48-летний мужчина и был госпитализирован с термическими ожогами конечностей. 17-летняя пострадавшая также получила ожоги, но от госпитализации отказалась.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

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