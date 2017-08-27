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11:02 (мск), источник: Prokazan.ru

Страшная авария на трассе в Татарстане: погибли два человека

В Аксубаевском районе Татарстана произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РТ.

Как сообщает ГУ МЧС России по РТ, авария произошла в субботу в 19.17 на 53-м километре автодороги Аксубаево-Нурлат, около поселка Старая Киреметь.

 — В результате ДТП пострадали 4 человека, два человека скончались на месте. Пострадавших доставили в Аксубаевскую ЦРБ, — сообщили в МЧС.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

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