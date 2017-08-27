Страшная авария на трассе в Татарстане: погибли два человека
В Аксубаевском районе Татарстана произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщает
В Аксубаевском районе Татарстана произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщает
Как сообщает ГУ МЧС России по РТ, авария произошла в субботу в 19.17 на 53-м километре автодороги
— В результате ДТП пострадали 4 человека, два человека скончались на месте. Пострадавших доставили в Аксубаевскую ЦРБ, — сообщили в МЧС.
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.