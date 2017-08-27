Воронежским спасателям ранним утром пришлось тушить полыхавший киоск

В Воронеже спасателям пришлось тушить киоск. Инцидент произошёл сегодня, 27 августа, около 6 утра на улице Беговой.

По словам сотрудников МЧС, сообщение о возгорании поступило к ним в 6:10. На устранение пожара были отправлены шесть человек на двух машинах. Огонь потушили уже в 6:24.