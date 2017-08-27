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16:22 (мск), источник: Новый Калининград

Трое военнослужащих пострадали в ДТП под Черняховском, автомобиль перевернулся

В результате ДТП под Черняховском пострадали трое военнослужащих. Об этом сообщают очевидцы происшествия в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области».

По предварительным данным, авария произошла около семи часов утра на трассе Черняховск-Междуречье. Как утверждают очевидцы в одном из автомобилей находились военнослужащие, их госпитализировали.

Один из автомобилей перевернулся. На место происшествия выезжали спасатели.

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