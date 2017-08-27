Трое военнослужащих пострадали в ДТП под Черняховском, автомобиль перевернулся
В результате ДТП под Черняховском пострадали трое военнослужащих. Об этом сообщают очевидцы происшествия в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области».
В результате ДТП под Черняховском пострадали трое военнослужащих. Об этом сообщают очевидцы происшествия в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области».
По предварительным данным, авария произошла около семи часов утра на трассе
Один из автомобилей перевернулся. На место происшествия выезжали спасатели.