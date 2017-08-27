Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: пенсионный фонд ответил Пугачевой
На фреске 1937 года обнаружен индеец с iPhone
Эксперт о планах США: простым россиянам пора увидеть очевидное
Слухи о внебрачном сыне Жириновского оказались правдой
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
CМИ: Украинцы раскритиковали «парад НАТО» в центре Киева
РФ уводит "республику нефти" из-под носа США – СМИ
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
В России создают космический истребитель-невидимку МиГ-41 – СМИ
В России создается сверхмалая подлодка с Калибрами
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
1070 годовщина независимости Индии
12:45 (мск), источник: Sputnik.by

Людей эвакуируют из-за взрыва на оружейном складе Азербайджана

По данным военного ведомства, информации о жертвах ЧП нет. Согласно данным СМИ, есть пострадавшие.

МИНСК, 27 авг — Sputnik. Идет эвакуация жителей нескольких населенных пунктов, расположенных рядом с местом взрыва на оружейном складе, сообщили в воскресенье в министерстве обороны Азербайджана.

По данным военного ведомства, информации о жертвах ЧП нет. Согласно данным СМИ, есть пострадавшие.

В связи со взрывом на оружейном складе в Азербайджане принято решение закрыть магистраль Баку — граница Российской Федерации. Главное управление полиции попросило водителе отменить поездки в этом направлении.

На место взрыва выехали десять карет скорой медицинской помощи. Однако врачи не могут проехать из-за продолжающихся взрывов и пожара.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Ко дню российского кино: топ лучших фильмов последних лет
Игры по мотивам ужастиков набирают популярность в Минске
Нетаньяху назвал причины «срочной» встречи с Путиным
Мэйуэзер нокаутом победил Макгрегора
Трасса из Баку в РФ перекрыта после взрыва на оружейном складе
Российские туристы стали тратить больше денег в Турции
Началась установка железнодорожной арки Крымского моста
СМИ: боевики могут попасть парламент Британии за пять минут
В Техасе из-за урагана «Харви» погибли три человека
Спорт
Поставил выскочку на место: Мэйуэзер уничтожил Макгрегора Бой века, не имеющий аналогов в истории, прошел в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
За и против: вагонка в интерьере
Петербург вырвался в лидеры по строительству жилья
Не всех дольщиков признают обманутыми
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь