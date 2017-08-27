Людей эвакуируют из-за взрыва на оружейном складе Азербайджана
По данным военного ведомства, информации о жертвах ЧП нет. Согласно данным СМИ, есть пострадавшие.
По данным военного ведомства, информации о жертвах ЧП нет. Согласно данным СМИ, есть пострадавшие.
МИНСК, 27 авг — Sputnik. Идет эвакуация жителей нескольких населенных пунктов, расположенных рядом с местом взрыва на оружейном складе, сообщили в воскресенье в министерстве обороны Азербайджана.
По данным военного ведомства, информации о жертвах ЧП нет. Согласно данным СМИ, есть пострадавшие.
В связи со взрывом на оружейном складе в Азербайджане принято решение закрыть магистраль Баку — граница Российской Федерации. Главное управление полиции попросило водителе отменить поездки в этом направлении.
На место взрыва выехали десять карет скорой медицинской помощи. Однако врачи не могут проехать