Людей эвакуируют из-за взрыва на оружейном складе Азербайджана

МИНСК, 27 авг — Sputnik. Идет эвакуация жителей нескольких населенных пунктов, расположенных рядом с местом взрыва на оружейном складе, сообщили в воскресенье в министерстве обороны Азербайджана.

По данным военного ведомства, информации о жертвах ЧП нет. Согласно данным СМИ, есть пострадавшие.

В связи со взрывом на оружейном складе в Азербайджане принято решение закрыть магистраль Баку — граница Российской Федерации. Главное управление полиции попросило водителе отменить поездки в этом направлении.