Под Волгоградом в лобовом столкновении с «КамАЗом» погибли два человека

В 16.50 66-летний водитель на «Тойоте РАФ-4» ехал со стороны Волгограда в сторону Москвы, но, не выбрав безопасную скорость для движения, не справился с рулевым управлением — машину вынесло на полосу встречного движения. Здесь легковой автомобиль совершил столкновение с грузовиком «КамАЗ-З65117», за рулем которого находился 38-летний мужчина.