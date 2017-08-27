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16:20 (мск), источник: РИАЦ

Под Волгоградом в лобовом столкновении с «КамАЗом» погибли два человека

Трагедия произошла вечером в субботу во Фроловском районе.

В 16.50 66-летний водитель на «Тойоте РАФ-4» ехал со стороны Волгограда в сторону Москвы, но, не выбрав безопасную скорость для движения, не справился с рулевым управлением — машину вынесло на полосу встречного движения. Здесь легковой автомобиль совершил столкновение с грузовиком «КамАЗ-З65117», за рулем которого находился 38-летний мужчина.

Лобовое столкновение стало причиной смерти двух человек.

— В результате ДТП водитель и пассажирка автомашины «Тойота РАФ-4» скончались на месте, — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

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