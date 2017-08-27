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16:25 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Женщина с грудным ребенком погибли в автоаварии в Воронеже

Легковые автомобили Ford Focus и KIA Rio столкнулись на пересечении улиц 45-ой стрелковой дивизии и Донской в воскресенье, 27 августа.

В ДТП погибла 37-летняя пассажирка KIA Rio и ее трехмесячный ребенок, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. Еще два пассажира KIA Rio — 58-летняя женщина и годовалый мальчик получили телесные повреждения.

Авария произошла около 09:05. Автомобиль Ford Focus под управлением 25-летнего воронежца двигался по улице Донской со стороны Беговой. KIA Rio под управлением 31-летней жительницы Воронежа следовала по 45-ой стрелковой дивизии со стороны улицы Антонова-Овсеенко.

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford выехал на запрещающий сигнал светофора. По факту ДТП полиция организовала проверку. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

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