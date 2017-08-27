Женщина с грудным ребенком погибли в автоаварии в Воронеже
Легковые автомобили Ford Focus и KIA Rio столкнулись на пересечении улиц 45-ой стрелковой дивизии и Донской в воскресенье, 27 августа.
Легковые автомобили Ford Focus и KIA Rio столкнулись на пересечении улиц 45-ой стрелковой дивизии и Донской в воскресенье, 27 августа.
В ДТП погибла 37-летняя пассажирка KIA Rio и ее трехмесячный ребенок, сообщила
Авария произошла около 09:05. Автомобиль Ford Focus под управлением 25-летнего воронежца двигался по улице Донской со стороны Беговой. KIA Rio под управлением 31-летней жительницы Воронежа следовала по 45-ой стрелковой дивизии со стороны улицы
По предварительным данным, водитель автомобиля Ford выехал на запрещающий сигнал светофора. По факту ДТП полиция организовала проверку. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и