Женщина с грудным ребенком погибли в автоаварии в Воронеже

В ДТП погибла 37-летняя пассажирка KIA Rio и ее трехмесячный ребенок, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. Еще два пассажира KIA Rio — 58-летняя женщина и годовалый мальчик получили телесные повреждения.

Авария произошла около 09:05. Автомобиль Ford Focus под управлением 25-летнего воронежца двигался по улице Донской со стороны Беговой. KIA Rio под управлением 31-летней жительницы Воронежа следовала по 45-ой стрелковой дивизии со стороны улицы Антонова-Овсеенко.