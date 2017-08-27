На северо-востоке Москвы автомобиль сбил двух человек
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Водитель легкового автомобиля Hyundai сбил двух пешеходов на Алтуфьевском шоссе в Москве, пострадали три человека, сообщили в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Водитель легкового автомобиля Hyundai сбил двух пешеходов на Алтуфьевском шоссе в Москве, пострадали три человека, сообщили в
Ранее СМИ сообщали, что на
«Утром 27 августа на Алтуфьевском шоссе произошло ДТП: водитель легкового автомобиля Hyundai совершил наезд на двух пешеходов», — сказали в ведомстве.
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