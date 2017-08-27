На северо-востоке Москвы автомобиль сбил двух человек

Ранее СМИ сообщали, что на северо-востоке Москвы автомобиль сбил женщину с ребенком. Также сообщалось, что женщина скончалась до приезда скорой помощи, а ребенка 10 лет и водителя автомобиля госпитализировали.

«Утром 27 августа на Алтуфьевском шоссе произошло ДТП: водитель легкового автомобиля Hyundai совершил наезд на двух пешеходов», — сказали в ведомстве.