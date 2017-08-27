В Челябинске реанимобиль с включенными сигналами попал в ДТП
Машине скорой помощи не уступили дорогу.
Машине скорой помощи не уступили дорогу.
ДТП с участием машины скорой помощи произошло в Челябинске, сообщают в одной из групп в социальной сети.
Авария произошла 26 августа. По предварительной информации, водители двух легковых автомобилей не пропустили реанимобиль, который двигался с включенными спецсигналами.
Горожане комментируют произошедшее: «Кто-то мог умереть, не дождавшись помощи. Не пропускающих такие скорые надо лишать прав».
Сотрудники Госавтоинспекции факт аварии подтверждают. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.