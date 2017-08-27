Минобороны заявило о разгроме самой боеспособной группировки ИГ на Ефрате
Сирийские военные при помощи ВКС России одержали победу над боевиками в районе
Сирийские военные при помощи ВКС России одержали победу над боевиками в районе
Военные отряды сирийских правительственных войск при поддержке российской авиации взяли под свой контроль район
«Отряды правительственных войск, возглавляемые генералом Хасаном Сухелом, при массированной поддержке авиации ВКС России завершили разгром самой боеспособной и хорошо вооруженной группировки ИГ в долине реки Евфрат в районе города Ганем-Али», — говорится в сообщении ведомства. Это, как пояснили в министерстве, произошло 27 августа.
В настоящее время, по информации