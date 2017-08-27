Минобороны заявило о разгроме самой боеспособной группировки ИГ на Ефрате

Источник: РИА "Новости"

Инфографика Война с терроризмом в Сирии

Военные отряды сирийских правительственных войск при поддержке российской авиации взяли под свой контроль район Ганем-Али в долине реки Евфрат, освободив эту территорию от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом, как передает «РИА Новости», сообщили в Минобороны России.

«Отряды правительственных войск, возглавляемые генералом Хасаном Сухелом, при массированной поддержке авиации ВКС России завершили разгром самой боеспособной и хорошо вооруженной группировки ИГ в долине реки Евфрат в районе города Ганем-Али», — говорится в сообщении ведомства. Это, как пояснили в министерстве, произошло 27 августа.

В ходе операции, по данным представителей Минобороны, «было уничтожено более 800 террористов, девять минометов и артиллерийских орудий, а также 13 танков и 39 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами.