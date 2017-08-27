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14:10 (мск), источник: РБК

Минобороны заявило о разгроме самой боеспособной группировки ИГ на Ефрате

Сирийские военные при помощи ВКС России одержали победу над боевиками в районе Ганем-Али в долине реки Евфрат. Там, по данным российского Минобороны, находилось «самое боеспособное» бандформирование запрещенного в России ИГ.

Источник: РИА "Новости"
Инфографика
Война с терроризмом в Сирии

Военные отряды сирийских правительственных войск при поддержке российской авиации взяли под свой контроль район Ганем-Али в долине реки Евфрат, освободив эту территорию от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом, как передает «РИА Новости», сообщили в Минобороны России.

«Отряды правительственных войск, возглавляемые генералом Хасаном Сухелом, при массированной поддержке авиации ВКС России завершили разгром самой боеспособной и хорошо вооруженной группировки ИГ в долине реки Евфрат в районе города Ганем-Али», — говорится в сообщении ведомства. Это, как пояснили в министерстве, произошло 27 августа.

В ходе операции, по данным представителей Минобороны, «было уничтожено более 800 террористов, девять минометов и артиллерийских орудий, а также 13 танков и 39 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами.

В настоящее время, по информации пресс-службы, группировка правительственных войск под командованием генерала Сухела «стремительно развивает наступление вдоль восточного берега реки Евфрат на Дейр-эз-Зор». Предполагается, что там военные разблокируют город и уничтожат последнее место дислокации террористов ИГ в Сирии.

Ганем-Али: сирийские войска разгромили игиловцев при поддержке ВКС
Во время загрузки произошла ошибка.
13:27 (мск)© Ньюстюб
10 комментариевк этой статье
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Комментарии10
Комментарии
10
Сергей Костенко
А америкосы столько лет с ними цацкались...
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