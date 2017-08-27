Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
Обнаружена новая опасность антибиотиков
Эксперт о планах США: простым россиянам пора увидеть очевидное
Слухи о внебрачном сыне Жириновского оказались правдой
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Россия уводит «нефтяную республику» из-под носа у США – эксперт
Танцы в бикини: откровенные кадры Собчак - СМИ
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
В России создают космический истребитель-невидимку МиГ-41 – СМИ
В России создается сверхмалая подлодка с Калибрами
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
1070 годовщина независимости Индии
14:48 (мск), источник: ТАСС

СК возбудил уголовное дело по факту гибели детей при пожаре в Петербурге

По предварительным данным, причиной смерти потерпевших является отравление угарным газом.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух детей в результате пожара, который произошел в жилом доме в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Главного следственного управления СК по городу.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (“Причинение смерти по неосторожности”). По предварительным данным, причиной смерти потерпевших является отравление угарным газом, а пожар произошел в результате неисправности электропроводки», — сообщает ГСУ.

Инцидент произошел поздно вечером 26 августа в доме 7 по Большой Разночинной улице. Тело двухлетнего мальчика было обнаружено после пожара, его 11-летняя сестра скончалась в машине скорой помощи. «Установлено, что во время пожара родители детей гуляли на улице с собакой», — добавили в ГСУ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Войска Сирии и ВКС РФ уничтожили более 800 боевиков ИГ в долине реки Евфрат
Начался первый этап морской операции по установке железнодорожной арки Крымского моста
МО заявило о разгроме самой вооруженной группировки ИГ на Ефрате
Мэйуэзер нокаутом победил Макгрегора
Нетаньяху назвал причины «срочной» встречи с Путиным
СМИ сообщили о возможном уходе Терезы Мэй с поста премьера
Началась установка железнодорожной арки Крымского моста
В Британии узнали, как быстро боевики могут попасть в парламент
Российские туристы стали тратить больше денег в Турции
Спорт
Поставил выскочку на место: Мэйуэзер уничтожил Макгрегора Бой века, не имеющий аналогов в истории, прошел в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Как превратить тесную кухню в просторную студию
Только 10% москвичей покупают жилье на собственные деньги
Эксперты рассказали, где в Москве самые дешевые новостройки
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь