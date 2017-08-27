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15:46 (мск), источник: Tengrinews

Пассажирский автобус сгорел дотла в Павлодаре

Пассажирский автобус сгорел дотла в Павлодаре, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Инцидент произошел по улицей Ломова рядом с городской больницей № 1 в Павлодаре.

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Автобус загорелся не доехав несколько метров до автобусной остановки. Видео с места пожара выложили в Instagram очевидцы. Со слов пассажиров сначала они услышали резкий хлопок, затем в салон повалил едкий дым и начался пожар. На кадрах запечатлен объятый огнем автобус. По информации пресс-службы ДЧС Павлодарской области пожар случился сегодня 27 августа в первой половине дня.

«Пожар произошел в городском пассажирском маршрутном автобусе № 5. Со слов водителя возгорание началось от заднего колеса автобуса. После чего дым от горения стал заполнять салон. Находившиеся в автобусе водитель и пассажиры успели самостоятельно эвакуироваться. Таким образом жертв и пострадавших удалось избежать», — сообщили в пресс-службе регионального ДЧС.

Хлопок, который слышали очевидцы, в ДЧС связывают с разрывом заднего колеса из-за которого возникло возгорание. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

По информации пресс-службы ДЧС области автобус принадлежит частной компании-перевозчику ТОО «Пассажирский транспортный альянс». Фирма занимается общественными перевозками в Павлодаре. Точные причины происшествия и ущерб устанавливаются. По данным регионального ДЧС пассажирский маршрутный автобус выгорел полностью и восстановлению не подлежит.

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