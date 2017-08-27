Источник сообщил о пропаже польского бизнесмена в Москве
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Москве пропал 50-летний бизнесмен из Польши, полиция в настоящий момент ищет его, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Москве пропал 50-летний бизнесмен из Польши, полиция в настоящий момент ищет его, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«В полицию обратились в связи с пропажей польского бизнесмена. Ему 50 лет, он совладелец компаний «Стройбуд» и «Будсервис-нова», — сказал собеседник агентства.
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«В столичную полицию поступило заявление об утрате связи с гражданином, проживающим на Байкальской улице, полиция проводит проверку», — сказал дежурный офицер.