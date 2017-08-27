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19:16 (мск), источник: РИА Новости

Источник сообщил о пропаже польского бизнесмена в Москве

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Москве пропал 50-летний бизнесмен из Польши, полиция в настоящий момент ищет его, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«В полицию обратились в связи с пропажей польского бизнесмена. Ему 50 лет, он совладелец компаний «Стройбуд» и «Будсервис-нова», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт розыска пропавшего человека, но не уточнили его род занятий и гражданство.

«В столичную полицию поступило заявление об утрате связи с гражданином, проживающим на Байкальской улице, полиция проводит проверку», — сказал дежурный офицер.

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