В Волгоградской области устранили 65 загораний мусора и травы
В Волгоградской области пожарные продолжают борьбу с ландшафтными пожарами. За сутки в регионе произошло шесть крупных возгораний.
В Волгоградской области пожарные продолжают борьбу с ландшафтными пожарами. За сутки в регионе произошло шесть крупных возгораний.
В тушении задействовано около трех тысяч человек и 350 единиц техники, в том числе два гидросамолета Бе-200ЧС и два вертолета Ми-8. Об этом сообщает
«За прошедшие сутки на территории Волгоградской области подразделениями пожарной охраны ликвидировано 65 загораний сухой растительности и мусора», — говорится в официальном сообщении спасателей.
Напомним, 24 августа в Волгоградской области
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