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16:17 (мск), источник: "Российская газета"

В Волгоградской области устранили 65 загораний мусора и травы

В Волгоградской области пожарные продолжают борьбу с ландшафтными пожарами. За сутки в регионе произошло шесть крупных возгораний.

В тушении задействовано около трех тысяч человек и 350 единиц техники, в том числе два гидросамолета Бе-200ЧС и два вертолета Ми-8. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«За прошедшие сутки на территории Волгоградской области подразделениями пожарной охраны ликвидировано 65 загораний сухой растительности и мусора», — говорится в официальном сообщении спасателей.

Напомним, 24 августа в Волгоградской области из-за повышенной пожароопасности был введен режим чрезвычайной ситуации. Огнем уничтожены около ста строений и домов в разных населенных пунктов. Из опасной зоны эвакуированы 700 человек. Два человека погибли.

Президент РФ Владимир Путин поручил министру МЧС Владимиру Пучкову разобраться в причинах пожаров в Ростове-на-Дону и Волгоградской области.

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