В Волгоградской области устранили 65 загораний мусора и травы

В тушении задействовано около трех тысяч человек и 350 единиц техники, в том числе два гидросамолета Бе-200ЧС и два вертолета Ми-8. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«За прошедшие сутки на территории Волгоградской области подразделениями пожарной охраны ликвидировано 65 загораний сухой растительности и мусора», — говорится в официальном сообщении спасателей.

Напомним, 24 августа в Волгоградской области из-за повышенной пожароопасности был введен режим чрезвычайной ситуации. Огнем уничтожены около ста строений и домов в разных населенных пунктов. Из опасной зоны эвакуированы 700 человек. Два человека погибли.