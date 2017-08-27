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17:16 (мск), источник: Ежедневник.by

Мошенник из Минска предложил за деньги решить вопрос с очередью на постройку жилья

Безработный житель Минска с декабря 2016 года по апрель 2017 года под предлогом оказания содействия в благоприятном решении вопроса по постройке жилья завладел денежными средствами 46-летнего мужчины, работающего электромонтером.

Источник: Ежедневник.by

По данным следствия обвиняемый познакомился с минчанином, который в ходе разговора высказал ему намерение построить жилье. При этом он обратил внимание на то, что очередь в исполкоме продвигается не так быстро, как ему хотелось бы. Новый знакомый сказал, что может решить этот вопрос, так как у него есть «нужные» люди, которых необходимо будет «отблагодарить» деньгами, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

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Минчанин согласился на это предложение и передал 51-летнему мужчине денежные средства в размере 1,5 тыс. долларов.

Через некоторое время потерпевший решил узнать у своего знакомого о результатах решения вопроса. В ответ он сообщил, что надо подождать и добавил, что требуется еще 500 долларов. Обвиняемый был задержан сотрудниками милиции при передаче ему данной суммы.

Следователями в ходе расследования допрошены свидетели, проведены очные ставки, проанализированы материалы, характеризующие личность обвиняемого, а также установлено, что никаких «влиятельных знакомых» у безработного не было.

Исходя из полученных сведений и доказательств следствием 51-летнему жителю Минска было предъявлено обвинение по ст.209 (мошенничество) и ч.5 ст. 16 ст. 431 (подстрекательство к даче взятки) Уголовного кодекса Беларуси.

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