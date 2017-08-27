Мошенник из Минска предложил за деньги решить вопрос с очередью на постройку жилья

Источник: Ежедневник.by

По данным следствия обвиняемый познакомился с минчанином, который в ходе разговора высказал ему намерение построить жилье. При этом он обратил внимание на то, что очередь в исполкоме продвигается не так быстро, как ему хотелось бы. Новый знакомый сказал, что может решить этот вопрос, так как у него есть «нужные» люди, которых необходимо будет «отблагодарить» деньгами, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Минчанин согласился на это предложение и передал 51-летнему мужчине денежные средства в размере 1,5 тыс. долларов.

Через некоторое время потерпевший решил узнать у своего знакомого о результатах решения вопроса. В ответ он сообщил, что надо подождать и добавил, что требуется еще 500 долларов. Обвиняемый был задержан сотрудниками милиции при передаче ему данной суммы.

Следователями в ходе расследования допрошены свидетели, проведены очные ставки, проанализированы материалы, характеризующие личность обвиняемого, а также установлено, что никаких «влиятельных знакомых» у безработного не было.