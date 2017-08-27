В Альпах при восхождении погибли пять альпинистов

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в Зальцбурге, в коммуне Целль-ам-Зее на высоте около 3000 м.

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По предварительным данным, группа альпинистов работала в связке, они сорвались при восхождении. По данным представителя Красного Креста Антона Войтофера, состояние выжившего оценивается как критическое.

Причины произошедшего выясняются. Для эвакуации пострадавшего на место происшествия вылетел санитарный самолет, в настоящее время альпинист госпитализирован.