Подросток без прав совершил ДТП под Минском

Источник: Sputnik.by

За рулем автомашины, которая врезалась в дорожное ограждение на трассе Минск — Молодечно — Нарочь, был 16-летний подросток. ДТП случилось в субботу 26 августа около 14:00. На 12-м километре дороги, возле поселка Ждановичи, водитель 2001 года рождения не справился с управлением и допустил занос, в результате чего произошло столкновение с дорожным ограждением.

«В результате ДТП несовершеннолетний водитель, который не имеет права управления транспортным средством, получил телесные повреждения. Он доставлен в медицинское учреждение», — сказала Сильченко.