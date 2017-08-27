Подросток без прав совершил ДТП под Минском
Старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского РУВД Екатерина Сильченко рассказала радио Sputnik Беларусь о ДТП, в котором пострадал подросток, управлявший автомобилем без прав.
Старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского РУВД Екатерина Сильченко рассказала радио Sputnik Беларусь о ДТП, в котором пострадал подросток, управлявший автомобилем без прав.
За рулем автомашины, которая врезалась в дорожное ограждение на трассе Минск — Молодечно — Нарочь, был 16-летний подросток. ДТП случилось в субботу 26 августа около 14:00. На 12-м километре дороги, возле поселка Ждановичи, водитель 2001 года рождения не справился с управлением и допустил занос, в результате чего произошло столкновение с дорожным ограждением.
«В результате ДТП несовершеннолетний водитель, который не имеет права управления транспортным средством, получил телесные повреждения. Он доставлен в медицинское учреждение», — сказала Сильченко.
Госавтоинспекция напоминает, что за управление машиной лицом, не имеющим на это права, а также за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему водительского удостоверения, предусмотрена административная ответственность. Штраф может составить до 20 басовых величин. За повторное нарушение подобного рода назначается штраф до 50 базовых величин.