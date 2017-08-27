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17:56 (мск), источник: Nur.kz

В ВКО полицейского начальника осудили за сокрытие преступления

Руководитель криминальной полиции ОВД Риддера лишился должности, погон и репутации из-за того, что скрыл факт кражи ружья у своего друга — сотрудника антикоррупционной службы, сообщает YK-news.kz.

Источник: Nur.kz

Начальник кримполиции посчитал, что подвергнется критике со стороны руководства. Однако, когда правда выплыла наружу, у полицейского возникли проблемы посерьезнее критики.

Как следует из материалов уголовного дела, начальнику криминальной полиции Риддера позвонил друг — сотрудник департамента национального бюро по противодействию коррупции — и сообщил, что его квартиру обокрали.

Воры забрали деньги, ювелирные изделия и ружье 12 калибра. Полицейский решил, что вышестоящее руководство обязательно подвергнет его критике, так как кража оружия — чрезвычайное происшествие. Поэтому страж правопорядка решил скрыть этот факт.

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В информации о краже из квартиры, которую полицейский начальник направил в ДВД ВКО, не было ни слова о хищении оружия.

Через восемь дней приятель, у которого стащили ружье, поделился новой проблемой: по месту его работы в антикоррупционной службе сотрудники внутренней безопасности намерены провести проверку условий хранения огнестрельного оружия.

После этого некое «неустановленное лицо» сообщило начальнику отдела криминальной полиции, что прокуратурой возбуждено уголовное дело в связи с укрытием от учета факта хищения оружия.

Оказалось, за полицейским уже велась слежка в рамках другого уголовного дела. Решив, что лучше поздно, чем никогда, начальник криминальной полиции зарегистрировал событие в едином реестре досудебных расследований. Но это ему уже не помогло.

В суде страж правопорядка поначалу пытался выгородить себя, однако признал вину под грузом доказательств. Риддерский городской суд приговорил его к четырем годам ограничения свободы, лишил звания подполковника полиции и запретил в течение пяти лет работать на госслужбе.

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