На Хьюстон из-за урагана обрушилось разрушительное наводнение

Источник: AP 2017

«Тропический шторм “Харви” будет находиться на юго-востоке Техаса вплоть до середины следующей недели. Это медленное движение приведет к сильным дождям на этой территории», — сообщает NWS.

Источник: AP 2017

Осадки будут составлять от 50 до 100 сантиметров, сообщили в метеослужбе. Это, по словам синоптиков, «приведет к разрушительным наводнениям». Как заявил мэр Хьюстона Сильвестер Тернер на пресс-конференции, поступило более 2 тысяч звонков людей, которые просили о помощи из-за наводнения. Два жилых комплекса также были эвакуированы.

Источник: AP 2017

Как пишет издание Dallas News, около 70 тысяч людей, проживающих в Хьюстоне, остались без электричества. В субботу по всему Техасу без электроснабжения остались более 300 тысяч человек. Газета New York Times сообщила в воскресенье, что число жертв урагана «Харви» в американском штате Техас увеличилось до пяти человек.

Источник: Reuters

По данным Национального центра США по предупреждению ураганов (NHC), в настоящее время максимальная скорость ветра «Харви» составляет около 65 километров в час.