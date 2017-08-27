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19:08 (мск), источник: РИА Новости

На Хьюстон из-за урагана обрушилось разрушительное наводнение

ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Тропический шторм «Харви» привел к катастрофическим наводнениям в одном из крупнейших городов американского штата Техас Хьюстоне в воскресенье, передает национальная метеослужба (NWS).

Источник: AP 2017

«Тропический шторм “Харви” будет находиться на юго-востоке Техаса вплоть до середины следующей недели. Это медленное движение приведет к сильным дождям на этой территории», — сообщает NWS.

Источник: AP 2017

Осадки будут составлять от 50 до 100 сантиметров, сообщили в метеослужбе. Это, по словам синоптиков, «приведет к разрушительным наводнениям». Как заявил мэр Хьюстона Сильвестер Тернер на пресс-конференции, поступило более 2 тысяч звонков людей, которые просили о помощи из-за наводнения. Два жилых комплекса также были эвакуированы.

Источник: AP 2017

Как пишет издание Dallas News, около 70 тысяч людей, проживающих в Хьюстоне, остались без электричества. В субботу по всему Техасу без электроснабжения остались более 300 тысяч человек. Газета New York Times сообщила в воскресенье, что число жертв урагана «Харви» в американском штате Техас увеличилось до пяти человек.

Источник: Reuters

По данным Национального центра США по предупреждению ураганов (NHC), в настоящее время максимальная скорость ветра «Харви» составляет около 65 километров в час.

«Харви» стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм «Катрина», который привел к потопу в городе Новый Орлеан в Луизиане.

4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
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Малютин В.В.
с аляски.....но это просто совпадение....
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