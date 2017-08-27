Девушка в Могилеве выпала из окна 7-го этажа

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 авг — Sputnik. Девушка выпала из окна 7-го этажа дома на улице Каштановой в Могилеве, сообщили в воскресенье в социальных сетях очевидцы трагедии.

Инцидент в областном центре произошел в воскресенье около десяти утра.

Как сообщают очевидцы, из окна одного из домов на улице Каштановой выпала девушка. Некоторые уточняют, что на вид ей было всего около 13−14 лет.

По словам свидетелей, девушка была жива после выпадения, однако по прибытию к месту ЧП медиков скорой медицинской помощи она уже умерла. Иных подробностей случившегося пока нет.