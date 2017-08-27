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18:45 (мск), источник: Sputnik.by

Девушка в Могилеве выпала из окна 7-го этажа

По словам местных жителей, ставшими свидетелями произошедшего, после падения женщина еще была жива.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 авг — Sputnik. Девушка выпала из окна 7-го этажа дома на улице Каштановой в Могилеве, сообщили в воскресенье в социальных сетях очевидцы трагедии.

Инцидент в областном центре произошел в воскресенье около десяти утра.

Как сообщают очевидцы, из окна одного из домов на улице Каштановой выпала девушка. Некоторые уточняют, что на вид ей было всего около 13−14 лет.

По словам свидетелей, девушка была жива после выпадения, однако по прибытию к месту ЧП медиков скорой медицинской помощи она уже умерла. Иных подробностей случившегося пока нет.

Ни областное УВД, ни Следственный комитет пока не подтверждали факт инцидента.

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