Девушка в Могилеве выпала из окна 7-го этажа
По словам местных жителей, ставшими свидетелями произошедшего, после падения женщина еще была жива.
По словам местных жителей, ставшими свидетелями произошедшего, после падения женщина еще была жива.
МИНСК, 27 авг — Sputnik. Девушка выпала из окна 7-го этажа дома на улице Каштановой в Могилеве, сообщили в воскресенье в социальных сетях очевидцы трагедии.
Инцидент в областном центре произошел в воскресенье около десяти утра.
Как сообщают очевидцы, из окна одного из домов на улице Каштановой выпала девушка. Некоторые уточняют, что на вид ей было всего около 13−14 лет.
По словам свидетелей, девушка была жива после выпадения, однако по прибытию к месту ЧП медиков скорой медицинской помощи она уже умерла. Иных подробностей случившегося пока нет.
Ни областное УВД, ни Следственный комитет пока не подтверждали факт инцидента.