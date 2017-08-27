Костанаец попытался покончить с собой в День города, прыгнув у всех на глазах с моста
О том, что мужчина прыгнул с моста рассказал очевидец происшествия, передает Alau.kz.
О том, что мужчина прыгнул с моста рассказал очевидец происшествия, передает Alau.kz.
Как сообщила изданию жительница Костаная, она вместе с братом праздновала День города на центральной Набережной. Девушка обратила внимание на молодого мужчину, который в наушниках ходил по Набережной и явно нервничал.
«Мы сначала его не замечали, но когда он первый раз залез за мостовые ограждения, он нас слегка напугал. Правда потом он обратно перелез и опять начал ходить грустным. А через несколько минут
По словам очевидцев, на место происшествия сразу прибыли сотрудники МЧС, полицейские и врачи скорой медицинской помощи. Спасатели на катере вытащили костанайца. Мужчина жив.