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19:44 (мск), источник: Newtimes.kz

Костанаец попытался покончить с собой в День города, прыгнув у всех на глазах с моста

О том, что мужчина прыгнул с моста рассказал очевидец происшествия, передает Alau.kz.

Источник: Newtimes.kz

Как сообщила изданию жительница Костаная, она вместе с братом праздновала День города на центральной Набережной. Девушка обратила внимание на молодого мужчину, который в наушниках ходил по Набережной и явно нервничал.

«Мы сначала его не замечали, но когда он первый раз залез за мостовые ограждения, он нас слегка напугал. Правда потом он обратно перелез и опять начал ходить грустным. А через несколько минут все-таки спрыгнул», — говорит Александра.

По словам очевидцев, на место происшествия сразу прибыли сотрудники МЧС, полицейские и врачи скорой медицинской помощи. Спасатели на катере вытащили костанайца. Мужчина жив.

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