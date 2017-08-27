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20:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Покрасочный цех загорелся на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле произошел пожар на производстве «Уралвагонзавода». Об этом сообщает в воскресенье, 27 августа, Ura.ru.

По информации агентства, сигнализация на заводе сработала около 21:30 по местному времени (19:30 мск). Прибывшие на место пожарные обнаружили огонь в лакокрасочном цехе.

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Источник в правоохранительных службах города сообщил порталу, что пожару присвоен повышенный номер. «Сотрудники МЧС только приступили к работам. На месте работают девять единиц техники», — заявил он. Данных о пострадавших нет.

По информации источника РИА Новости в экстренных службах региона, площадь возгорания в покрасочном цехе составляет порядка 80 квадратных метров. Борьбу с огнем ведут 40 человек, уточнил представитель Сибирского регионального центра МЧС России.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что пожар локализован, ведется его дотушивание. «Он не повлиял на работу завода», — рассказал собеседник агентства.

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» является одним из крупнейших производителей танков в мире, на ее долю приходится около 60 процентов общего числа выпущенных машин. Производит основной боевой танк Т-90, на смену которому должен прийти танк «Армата». Корпорация также является одним из крупнейших производителей железнодорожных вагонов.

4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
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Vesta *
Поджог! Без всяких сомнений..
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