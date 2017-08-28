В цехе «Уралвагонзавода» произошел пожар
В одном из цехов оборонного предприятия «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле произошел пожар.
В одном из цехов оборонного предприятия «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле произошел пожар.
Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах Свердловской области.
По предварительным данным, возгорание возникло в покрасочной камере, огонь распространился на 80 квадратных метров.
По данным Сибирского регионального центра МЧС, с огнем боролись 40 человек и девять единиц техники. Возгорание уже удалось локализовать.
На работе завода ЧП не отразилось, уточнил собеседник.