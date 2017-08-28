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09:18 (мск), источник: "Российская газета"

Пучков отчитался о ликвидации пожаров в Ростове и Волгоградской области

Глава МЧС Владимир Пучков по телефону доложил президенту РФ о ходе ликвидации пожаров и их последствий в Волгоградской области и в Ростове-на-Дону. При этом министр не исключил вероятности поджогов.

«Владимир Путин поручил правительству РФ продолжать оказание всей необходимой помощи пострадавшим от пожаров, а правоохранительным органам — досконально разобраться в причинах произошедшего», — отметили в Кремле.

На минувшей неделе пожары полыхали в Ростове-на-Дону и в Волгограде. С огнем боролись тысячи человек — пожарные, авиация МЧС, добровольцы, полиция и сами жители.

Самая сложная ситуация была в Дубовском районе Волгоградской области, где фронт огня распространился на 15 километров, охватив лес и степь.

Масштаб разгула стихии в Волгоградской области и ее последствия Владимир Пучков оценил во время авиаоблета четырех наиболее пострадавших районов — Иловлинского, Среднеахтубинского, Городищенского и Дубовского.

Со степными пожарами боролись более 5 тысяч человек и 3 тысячи единиц техники.

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Только 23 августа от стихии удалось отстоять 40 населенных пунктов в 21 муниципальном образовании, а это почти 600 тысяч человек. В целях безопасности в тот день из детского оздоровительного лагеря «Лазурный» эвакуированы более 750 человек, в том числе 268 детей. После того как угроза миновала, жители вернулись в свои дома. От огня пострадали 150 строений и 18 жилых домов. К сожалению, в результате пожара погибли два человека.

— Действия оперативных служб и всех, кто участвовал в тушении пожаров, были слаженными, своевременно приняты решения о введении режима чрезвычайной ситуации на территории субъекта. Ситуация складывалась крайне сложная, местами даже критическая, когда в 40 населенных пунктах одновременно возникли пожары, — отметил глава МЧС.

Вместе с генеральным секретарем Международной организации гражданской обороны Владимиром Кувшиновым и губернатором региона Андреем Бочаровым глава МЧС побывал в селе Ягодное Ольховского района. Многие жители здесь, в основном пожилые, остались без крова. Министр успокоил людей, сообщив, что всем, кто лишился жилья, будут выплачены компенсации из местного и федерального бюджетов.

В этом селе из-за природного пожара пострадали 64 строения, сгорели 19 жилых домов. Пожар в поселке возник из-за порыва и смыкания проводов линии электропередачи и перекинулся на дома. Огонь быстро распространился из-за сильнейшего ветра, скорость которого достигала 30 м/с. На борьбу со стихией кроме пожарных вышли сотрудники полиции, местные жители, добровольцы — всего 180 человек.

Не секрет, что эффективность борьбы с чрезвычайными ситуациями зависит в первую очередь от подготовки и действий местных властей. Например, глава Сиротинского сельского поселения Иловлинского района Надежда Воронкова сумела поднять на борьбу с огнем и организовать работу почти 160 своих односельчан и жителей двух близлежащих хуторов.

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— Люди стояли плотным кольцом вокруг станицы Сиротинская, она ведь рядом с лесом, а огонь шел оттуда. Кто с чем — были два «Кировца» с плугом, три трактора «Беларус» с плугом, четыре «бочки», четыре трактора с водой, и все конкретно. Мне оставалось только руководить, — рассказала Воронкова.

И она руководила. Давала четкие указания что делать, кому и как. Это она дала команду налить емкости с водой и стоять в своих дворах со шлангами и тушить, если огонь подойдет близко.

— Чтобы со двора никто не выходил! Будем стоять за станицу Сиротинскую, — сказала односельчанам Воронкова.

И люди стояли. Были небольшие возгорания, но с ними справлялись. Когда до домов оставались считанные метры, изменился ветер, и огонь пошел на поля. Там добровольцы его сбивали из ранцевых огнетушителей и подручными средствами. В результате общими усилиями угрозу сняли. Вспомнила сельская глава и то, что в 2014 году на территории сельского поселения при поддержке главы МЧС было построено пожарное депо. «Министр тогда же передал нам пожарную машину», — отметила она.

— Так это вы тогда просили у меня пожарный автомобиль? — уточнил Пучков. — Вот где он и пригодился!

А еще Надежда Воронкова сказала, что тренировки по эвакуации, работе местных пожарных и сбору добровольцев, которые проводятся постоянно, очень нужны. Они учат трезво оценивать обстановку, грамотно принимать решения и распределять силы.

По поручению министра авиация МЧС России остается дежурить в Волгограде до стабилизации пожароопасной ситуации, прикрывая при необходимости соседние регионы Юга. Пожар в Волгограде тушили огнеборцы из семи регионов — Северной Осетии, Калмыкии, Чечни, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской и Астраханской областей и Донского спасательного центра МЧС. Всего с огнем боролись более 5000 человек, были задействованы почти 3000 единиц техники. Кроме того, привлекались шесть воздушных судов МЧС — самолеты Ил-76, Бе-200 и вертолеты Ми-8, которые сбросили свыше 700 тонн воды. В настоящее время, по данным МЧС, обстановка стабилизировалась, действующих очагов возгораний нет.

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