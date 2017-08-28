Пожар произошел в одном из цехов «Уралвагонзавода»
Екатеринбург.
Екатеринбург.
«Возгорание произошло в 21:45 по местному времени (19:45 мск). Площадь пожара составила 70 кв. м», — отметил собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время пожар локализован, устраняется задымление.
«Угрозы выполнению гособоронзаказа нет, так как это случилось в цехе гражданской продукции», — добавил представитель
«Уралвагонзавод» — многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции. Компания на 100% принадлежит госкорпорации «Ростех».