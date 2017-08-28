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07:18 (мск), источник: Интерфакс

Пожар произошел в одном из цехов «Уралвагонзавода»

Екатеринбург. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Пожар в лакокрасочном цехе «Уралвагонзавода» произошел в воскресенье вечером, пострадавших нет, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе предприятия.

«Возгорание произошло в 21:45 по местному времени (19:45 мск). Площадь пожара составила 70 кв. м», — отметил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время пожар локализован, устраняется задымление.

«Угрозы выполнению гособоронзаказа нет, так как это случилось в цехе гражданской продукции», — добавил представитель пресс-службы.

«Уралвагонзавод» — многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции. Компания на 100% принадлежит госкорпорации «Ростех».

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