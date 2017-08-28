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09:09 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

ДТП с участием маршрутки в Ростове-на-Дону: трое пострадавших

ДТП с участием маршрутки случилось в Ростове-на-Дону в воскресенье, 27 августа.

Источник: Аргументы и факты

Около 15.00 на улице Вавилова водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

По информации очевидцев происшествия, на дороге почти никого не было, маршрутку вынесло на обочину дороги и она снесла столб.

По данным 161.ru, на момент столкновения в салоне находились 18 пассажиров. В результате аварии пострадали три человека: женщина и двое парней, все пострадавшие госпитализированы.

В настоящее время по факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Днем ранее, в субботу, 16 августа, произошла авария с пьяным водителем в городе Таганроге. Молодой человек, находившийся за рулем легковушки, выехал на бордюр и задавил женщину пенсионного возраста. От полученных травм она скончалась на месте.

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