ДТП с участием маршрутки в Ростове-на-Дону: трое пострадавших
ДТП с участием маршрутки случилось в
ДТП с участием маршрутки случилось в
Около 15.00 на улице Вавилова водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.
По информации очевидцев происшествия, на дороге почти никого не было, маршрутку вынесло на обочину дороги и она снесла столб.
По данным 161.ru, на момент столкновения в салоне находились 18 пассажиров. В результате аварии пострадали три человека: женщина и двое парней, все пострадавшие госпитализированы.
В настоящее время по факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
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