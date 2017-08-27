Конфликт в ПП «Берестовица»: бус сбил настырного пешехода
К ответственности привлекут и водителя Volkswagen, и пешехода — первого за совершение наезда, второго — за нахождение на проезжей части.
К ответственности привлекут и водителя Volkswagen, и пешехода — первого за совершение наезда, второго — за нахождение на проезжей части.
МИНСК, 27 авг — Sputnik. Пешеход получил травмы в результате наезда микроавтобуса Volkswagen в международном пункте пропуска «Берестовица» на границе с Польшей, сообщили Sputnik в воскресенье в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария в пункте пропуска с травмированием пешехода произошла накануне.
«Один попытался помещать въезду в очередь через турникетное ограждение, а второй все равно поехал», — сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что пешеход получил перелом ноги, и ему потребовалась медицинская помощь.
К ответственности привлекут и водителя Volkswagen, и пешехода — первого за совершение наезда, второго — за нахождение на проезжей части.