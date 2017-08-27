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22:36 (мск), источник: Sputnik.by

Конфликт в ПП «Берестовица»: бус сбил настырного пешехода

К ответственности привлекут и водителя Volkswagen, и пешехода — первого за совершение наезда, второго — за нахождение на проезжей части.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 авг — Sputnik. Пешеход получил травмы в результате наезда микроавтобуса Volkswagen в международном пункте пропуска «Берестовица» на границе с Польшей, сообщили Sputnik в воскресенье в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария в пункте пропуска с травмированием пешехода произошла накануне.

«Один попытался помещать въезду в очередь через турникетное ограждение, а второй все равно поехал», — сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что пешеход получил перелом ноги, и ему потребовалась медицинская помощь.

К ответственности привлекут и водителя Volkswagen, и пешехода — первого за совершение наезда, второго — за нахождение на проезжей части.

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