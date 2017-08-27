Мама пропавшей в Алматы 18-летней выпускницы записала видеообращение
Мама бесследно исчезнувшей в Алматы 18-летней выпускницы школы Назерке Арип записала видеообращение, в котором попросила предполагаемых похитителей девушки вернуть дочь домой.
Мама бесследно исчезнувшей в Алматы 18-летней выпускницы школы Назерке Арип записала видеообращение, в котором попросила предполагаемых похитителей девушки вернуть дочь домой.
Видео опубликовала на своей странице в Facebook родственница пропавшей Карлыгаш Мудуарова.
«Моя дочь Назерке вышла из дома 10 июля этого года и до сих пор не вернулась домой. Если кто удерживает мою дочь или
Родственница Назерке в свою очередь попросила пользователей активно распространять видеообращение и помочь в расклейке ориентировок по всей стране. «Прошло время, боль родителей стала сильней, стала физически осязаемой. А Назерке мы еще так и не нашли… В очередной раз прошу вашей помощи, посмотрите видеообращение мамы, я уверена Вы поймете что сейчас чувствует мама Назерке, и вы в очередной раз поможете», — написала Карлыгаш.
Напомним, Назерке Арип вышла из дома днем 10 июля в поселке Туздыбастау (Талгарский район). Рост 162 сантиметра, вес 55 килограмм. Была одета в черное платье. Волосы длинные черные. На следующий день через мобильный телефон девушки был отслежен путь ее передвижения. По данным детализации номера телефона было выявлено, что ее мобильный телефон в последний раз был зафиксирован в районе улиц Гурилева-Татибекова-Рыскулова-Айша биби. В этом году Назерке закончила школу и на ЕНТ набрала 100 баллов из 140. Она планировала поступить на грант в Казахский национальный медицинский университет имени Асфендиярова.