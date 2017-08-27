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22:34 (мск), источник: Tengrinews

Мама пропавшей в Алматы 18-летней выпускницы записала видеообращение

Мама бесследно исчезнувшей в Алматы 18-летней выпускницы школы Назерке Арип записала видеообращение, в котором попросила предполагаемых похитителей девушки вернуть дочь домой.

Источник: Tengrinews

Видео опубликовала на своей странице в Facebook родственница пропавшей Карлыгаш Мудуарова.

«Моя дочь Назерке вышла из дома 10 июля этого года и до сих пор не вернулась домой. Если кто удерживает мою дочь или кто-то наоборот опекает ее сейчас, я прошу этих людей, как мать прошу, единственное, что нам нужно, чтобы дочь была жива здорова. Поэтому прошу, верните нам нашу дочь домой, отпустите ее. Мы обещаем вам, что не будем вас преследовать. Пусть у вас не будет никаких сомнений и страхов. Доченька Назерке, если ты слышишь, видишь меня, знай, мы тебя очень сильно любим. Родная возвращайся скорее домой. Мы тебя очень ждем. Если мы тебя обидели, прости нас. Если ты вернешься домой, для нас не будет большего счастья», — говорится в обращении.

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Родственница Назерке в свою очередь попросила пользователей активно распространять видеообращение и помочь в расклейке ориентировок по всей стране. «Прошло время, боль родителей стала сильней, стала физически осязаемой. А Назерке мы еще так и не нашли… В очередной раз прошу вашей помощи, посмотрите видеообращение мамы, я уверена Вы поймете что сейчас чувствует мама Назерке, и вы в очередной раз поможете», — написала Карлыгаш.

Напомним, Назерке Арип вышла из дома днем 10 июля в поселке Туздыбастау (Талгарский район). Рост 162 сантиметра, вес 55 килограмм. Была одета в черное платье. Волосы длинные черные. На следующий день через мобильный телефон девушки был отслежен путь ее передвижения. По данным детализации номера телефона было выявлено, что ее мобильный телефон в последний раз был зафиксирован в районе улиц Гурилева-Татибекова-Рыскулова-Айша биби. В этом году Назерке закончила школу и на ЕНТ набрала 100 баллов из 140. Она планировала поступить на грант в Казахский национальный медицинский университет имени Асфендиярова.

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