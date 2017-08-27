Мама пропавшей в Алматы 18-летней выпускницы записала видеообращение

«Моя дочь Назерке вышла из дома 10 июля этого года и до сих пор не вернулась домой. Если кто удерживает мою дочь или кто-то наоборот опекает ее сейчас, я прошу этих людей, как мать прошу, единственное, что нам нужно, чтобы дочь была жива здорова. Поэтому прошу, верните нам нашу дочь домой, отпустите ее. Мы обещаем вам, что не будем вас преследовать. Пусть у вас не будет никаких сомнений и страхов. Доченька Назерке, если ты слышишь, видишь меня, знай, мы тебя очень сильно любим. Родная возвращайся скорее домой. Мы тебя очень ждем. Если мы тебя обидели, прости нас. Если ты вернешься домой, для нас не будет большего счастья», — говорится в обращении.