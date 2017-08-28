Фасад финансовой организации загорелся в центре Ростова-на-Дону

По словам очевидцев, полицейские и местные жители оперативно скооперировались и начали тушить пожар. Спустя четыре минуты приехали пожарные и быстро справились с огнем.

Напомним, с 28 по 30 августа в регионе сохраняется пожароопасная обстановка в связи с засушливой погодой. По данным ГО и ЧС высокая пожароопасность (5 класс) распространяется не только на донскую столицу, но и северо-западные, юго-восточные районы и в Приазовье Ростовской области.