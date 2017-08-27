Следователи установили личность напавшего на блогера в парке Горького

«Следственными органами ГСУ СК по Москве 23 августа 2017 года принято к производству из органов полиции и расследуется уголовное дело по факту смерти молодого человека по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности)», — сообщила «Интерфаксу» официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

По ее словам, 13 августа неизвестные лица в парке имени Горького «используя формальный повод, вступили в конфликт с молодым человеком 1988 года рождения».

Видео Видео конфликта с гибелью блогера в парке Горького передали следствию

По данным СМИ, нападавшим не понравился внешний вид молодого человека. Также, по некоторым данным, погибший был блогером и предпринимателем. После драки он был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался.

«В настоящее время выполнен значительный объем следственных действий, в том числе допрошены все участники и очевидцы произошедшего. Установлено и опознано лицо, подозреваемое в совершении указанного преступления. Им является житель столицы 1994 года рождения, который скрывается от следствия», — заявила Иванова.

«Следственное управление по городу Москве призывает лицо, принимавшее участие в избиении потерпевшего, самостоятельно явиться в следственные органы», — добавила она.

Как сообщается на официальном сайте парка, нападение произошло на глазах других посетителей, однако никто из них не помог молодому человеку.

«В ночь на 13 августа в 00:53 в районе Пушкинской набережной Парка Горького произошел конфликт, в результате которого 25-летний Станислав Думкин получил тяжелую травму головы. Инцидент длился 11 секунд. В 01:03 бригада “скорой помощи” прибыла на место происшествия. Она госпитализировала пострадавшего в присутствии охраны парка, прибывшей от Большого массового поля, где оказывала содействие другой бригаде “скорой помощи” в госпитализации посетителя, повредившего ногу», — говорится в сообщении.