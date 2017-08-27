Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кандидат в канцлеры Германии сделал заявление по Крыму
Математический секрет вавилонской глиняной таблички раскрыт
6 советских фильмов о школе, которые стоит посмотреть с детьми
Как улучшить интерьер без ремонта: 10 советов стилиста
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма
Появилось первое фото Хабенского в образе Троцкого
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
СМИ поведали, почему украинцы возмущены парадом в Киеве
РФ уводит "республику нефти" из-под носа США – СМИ
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
В России создают космический истребитель-невидимку МиГ-41 – СМИ
В России создается сверхмалая подлодка с Калибрами
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
22:35 (мск), источник: Интерфакс

Следователи установили личность напавшего на блогера в парке Горького

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU — Установлена личность мужчины, насмерть избившего блогера в парке Горького в Москве, принимаются меры для его задержания.

«Следственными органами ГСУ СК по Москве 23 августа 2017 года принято к производству из органов полиции и расследуется уголовное дело по факту смерти молодого человека по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности)», — сообщила «Интерфаксу» официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

По ее словам, 13 августа неизвестные лица в парке имени Горького «используя формальный повод, вступили в конфликт с молодым человеком 1988 года рождения».

Видео
Видео конфликта с гибелью блогера в парке Горького передали следствию

По данным СМИ, нападавшим не понравился внешний вид молодого человека. Также, по некоторым данным, погибший был блогером и предпринимателем. После драки он был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался.

«В настоящее время выполнен значительный объем следственных действий, в том числе допрошены все участники и очевидцы произошедшего. Установлено и опознано лицо, подозреваемое в совершении указанного преступления. Им является житель столицы 1994 года рождения, который скрывается от следствия», — заявила Иванова.

«Следственное управление по городу Москве призывает лицо, принимавшее участие в избиении потерпевшего, самостоятельно явиться в следственные органы», — добавила она.

Как сообщается на официальном сайте парка, нападение произошло на глазах других посетителей, однако никто из них не помог молодому человеку.

«В ночь на 13 августа в 00:53 в районе Пушкинской набережной Парка Горького произошел конфликт, в результате которого 25-летний Станислав Думкин получил тяжелую травму головы. Инцидент длился 11 секунд. В 01:03 бригада “скорой помощи” прибыла на место происшествия. Она госпитализировала пострадавшего в присутствии охраны парка, прибывшей от Большого массового поля, где оказывала содействие другой бригаде “скорой помощи” в госпитализации посетителя, повредившего ногу», — говорится в сообщении.

«Хотя конфликт происходил на глазах полутора десятков посетителей парка, никто не сообщил охране о причинах госпитализации», — отмечается в нем.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Священник из Евпатории попросил власти создать в Крыму нудистский пляж
Российский Ту-154 пролетел над Пентагоном и Белым домом
Тиллерсон считает провокацией запуск КНДР баллистических ракет
Израиль пригрозил прекратить финансирование ООН
На Хьюстон после урагана обрушилось разрушительное наводнение
Госдеп: украинский вопрос наносит ущерб отношениям России и США
Говорухин больше не будет снимать кино
Фигуристка Аделина Сотникова пропустит Олимпиаду-2018
Мэйуэзер нокаутом победил Макгрегора
Спорт
Мужики другие, сила – та же. «Ростов» увозит очки из Петербурга Традиционные акценты «Зенита» не сработали, а «план Б» Роберто Манчини вышел скомканным
Авто
Самые интересные внедорожники: фотоотчет С 24 по 27 августа в выставочном центре Крокус Экспо проходит Moscow Off-road Show 2017. Здесь собрана техника, предназначенная как для отдыха на природе, охоты или рыбалки, так и для решения проблем доступа в удаленные места
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
За и против: вагонка в интерьере
Петербург вырвался в лидеры по строительству жилья
Не всех дольщиков признают обманутыми
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь